Zulte Waregem-spits Zinho Gano is nu international bij Guinee-Bissau: “Zo ga ik mijn zus leren kennen die ik nooit eerder zag”

Wat een avontuur. Zinho Gano (28) is in België geboren, maar is nu international bij Guinee-Bissau. De topschutter van Zulte Waregem was nog nooit in het Afrikaanse landje geweest, maar na twee goals tegen Sao Tomé is hij er al een held. Bovendien wil Gano er binnenkort onbekende familieleden ontmoeten. “Ik moet wel opletten, want iedereen claimt daar nu een broer of zus van mij te zijn.”

Jürgen Geril