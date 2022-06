Gestreept! In deze nieuwe shirts speelt bekerwinnaar KAA Gent komend seizoen

Een nieuw seizoen betekent nieuwe shirts. Ook KAA Gent heeft zopas zijn nieuwe outfit voorgesteld voor het komende seizoen. De bekerwinnaar van afgelopen seizoen zal in de Ghelamco Arena aantreden in blauw-wit-gestreepte shirts. Daarmee nemen de Gentenaars afscheid van het effen blauwe shirt van afgelopen seizoen.

In de uitwedstrijden zullen kersvers aanwinst Hugo Cuypers en co. volledig in het wit op de grasmat verschijnen. Afwachten of de nieuwe shirts ook hun gewenste effect zullen hebben en de Buffalo’s aan nieuwe successen zal helpen.