Man overleden na vechtpartij in omgeving van het Brusselse Noordstation

In de omgeving van het Noordstation in Brussel is zaterdag iets voor 5 uur een man om het leven gekomen tijdens een vechtpartij. Dat bevestigt het Brusselse parket.

“De omstandigheden worden nog volop onderzocht”, zegt woordvoerster Willemien Baert van het Brusselse parket.

“De politie kreeg alleszins rond 5 uur een oproep voor een persoon die overleden was. Het gaat om een man, verdere gegevens over de identiteit zijn nog niet bekend. Volgens de eerste vaststellingen zou de man verwikkeld zijn geraakt in een vechtpartij en zou hij daarbij fatale messteken hebben gekregen. De onderzoeksrechter is met het labo van de federale politie en een wetsdokter meteen ter plaatse gegaan. Verschillende personen zullen later op de dag worden verhoord. Meer details zijn nog niet gekend.”