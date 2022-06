Zulte Waregem heeft vierde aanwinst beet: Stan Braem ruilt Zwevezele voor avontuur in eerste klasse

LEES OOK.Ex-trainer Hans Cornelis gelooft in de slaagkansen van Stan Braem bij Essevee: “Hij heeft een speciale gave”

Zulte Waregem heeft met Stan Braem een offensieve versterking beet. De 23-jarige spits komt over van KSKV Zwevezele en kwam afgelopen seizoen in 30 competitiewedstrijden 27 keer tot scoren. Die straffe statistiek deed Zulte Waregem snel handelen. De spits, die de overstap maakt van tweede afdeling naar eerste klasse, moet voorin de concurrentie aangaan met onder andere Zinho Gano en Jelle Vossen.

“Het was altijd mijn droom om profvoetballer te worden op het hoogste niveau. Dat Essevee me nu deze kans biedt, is onbeschrijfelijk”, vertelt Braem, die al meetrainde met Zulte Waregem. “Het is een grote stap voor mezelf en mijn omgeving, maar ik kijk ernaar uit om elke dag hard te werken zodat dit verhaal een mooi vervolg krijgt.”