Vier Waalse gemeenten verbieden alcohol op scoutskamp

Volgens de krant willen de gemeenten er zo voor zorgen dat er krachtiger gereageerd kan worden bij grote problemen.

Volgens de burgemeester van Florenville, Caroline Godfrin, moesten de politie en de Waalse dienst voor natuur en bossen vorig jaar meerdere keren uitrukken omdat het misliep. ‘We hebben situaties die echt problematisch zijn. Meestal zijn die veroorzaakt door groepen uit Vlaanderen. Ik wijs erop dat de meeste kampen gelegen zijn aan een waterloop. Dat is niet onschuldig” voor hun veiligheid.

Godfrin legt uit dat er met het nieuwe reglement niet zal tussengekomen worden “indien de jongeren redelijk blijven en ‘s avonds een biertje drinken. Maar in het tegenovergestelde geval hebben we een basis waarmee we kunnen zeggen dat het gedrag onaanvaardbaar was. We zullen de verantwoordelijken dan op hun verantwoordelijkheden kunnen wijzen, dat kan gaan tot en met een uitzetting”.

La Fédération des Scouts de Belgique verkiest evenwel sensibilisering van de leiding boven een moeilijk af te dwingen verbod. Zo’n sensibiliseringsbeleid is er al elf jaar. De Franstalige scouts hanteren ook kwaliteitsregels die elke leider dient te ondertekenen. Daarin is ook een alcohollimiet vermeld (0,5 promille). Bij overtredingen zijn sancties voorzien.