Bestuurder verliest controle over zijn wagen en landt op zijn dak

Een auto is zaterdagochtend op de Aardeweg in Outer (Ninove) op zijn dak terechtgekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 8 uur in de ochtend op de Aardeweg in Outer, een deelgemeente van Ninove. De bestuurder was op de terugweg van zijn werk toen hij de controle over het stuur verloor. Het voertuig kwam op zijn dak langs de kant van de weg terecht, waarbij ook een deel van de omheining van een voortuin beschadigd raakte.

De precieze oorzaak van het ongeval is niet meteen duidelijk, maar vermoedelijk viel de jonge bestuurder in slaap achter het stuur.

Na het ongeval kon de bestuurder op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het voertuig werd getakeld en de brandweer van Ninove kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Brent Saey