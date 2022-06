Hinder op het 4G-net van Orange

De klantendienst van Orange antwoordde via Twitter aan verschillende klanten dat er een algemene storing is. Het gaat om problemen met 4G en Flybox, een product dat wifi levert in huis via het 4G-netwerk.

Op de website allestoringen.be is te zien hoe er een klachtenpiek was voor middernacht, met een nieuwe piek zaterdag rond 10 uur. Sindsdien zit de hinder in dalende lijn.