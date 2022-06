Staking bij Makro Machelen: winkel is gesloten

Zoals verwacht is supermarkt Makro in Machelen zaterdag gesloten gebleven. De overgrote meerderheid van het personeel staakt uit onvrede met de geplande overname van de keten. Slechts een vijftal personen had zich zaterdag bereidwillig getoond om te komen werken, zo zegt Johan Van Loon, vakbondssecretaris bij ACV Puls.

Zaterdagochtend had de vakbond een stakingspost opgesteld aan de ingang van de winkel. Al snel werd duidelijk dat slechts een beperkt aantal werknemers aan de slag zou gaan. Normaal gezien telt de winkel zowat honderd personeelsleden op een zaterdag, nu kwamen er een vijftal mensen opdagen. De directie heeft daarop beslist om de winkel niet te openen.

Ook in de Makro-vestigingen van Eke en Sint-Pieters-Leeuw wordt zaterdag gestaakt. Daar is de impact niet zo groot als in Machelen en kunnen de winkels wel gewoon openblijven. Tijdens de nationale actiedag maandag verwacht vakbondssecretaris Van Loon dat zowel de vestiging in Machelen als die in Eke en Sint-Pieters-Leeuw de deuren gesloten zullen houden.

De onrust bij het personeel is er gekomen na de bijzondere ondernemingsraad woensdag, waar aangekondigd werd dat de zes winkels van Makro en elf van Metro in ons land worden verkocht aan investeerder Bronze Properties en distributiespecialist GA Europe. Volgens de vakbonden is er nog erg veel onduidelijk over de overname, en zorgt dat voor ongerustheid bij het personeel.

Op 23 juni staat een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland. De nieuwe CEO, Wolf Waschkuhn, zal zich dan komen voorstellen. “Als er dan geen duidelijkheid komt, zal er meteen opnieuw gestaakt worden”, zegt Van Loon.