WHO: “Meer dan 2.000 bevestigde gevallen van apenpokken en één overlijden”

Het aantal bevestigde gevallen van apenpokken is opgelopen tot 2.103, in 42 landen. Er is ook sprake van één overlijden, in Nigeria. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag.

Vijfentachtig procent van de bevestigde gevallen werd geregistreerd in Europa. De Belg Hans Kluge, de topman van WHO Europa, zei eerder deze week al dat Europa het epicentrum is van de uitbraak van het apenpokkenvirus. In absolute aantallen werden de meeste besmettingen vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk (524), gevolgd door Spanje (313) en Duitsland (263). België staat op 52 besmettingen.

“De uitbraak blijft vooral mannen treffen die seks hadden met mannen die onlangs seks hadden met nieuwe of verschillende partners”, zegt de WHO zaterdag. Maar iedereen kan het virus oplopen, benadrukten specialisten eerder al meermaals.

De apenpokken zijn verwant aan de pokken, die wereldwijd elk jaar miljoenen slachtoffers eisten voor ze in 1980 werden uitgeroeid. De apenpokken zijn echter veel minder ernstig en de meeste mensen herstellen binnen drie tot vier weken. Het virus wordt overgedragen via nauwe contacten. De eerste symptomen zijn hoge koorts, gezwollen lymfeklieren en waterpokkenachtige huiduitslag.

De WHO telt nu de bevestigde gevallen sinds het begin van dit jaar (waarvan 98 procent dateert van mei of later). En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt ook geen onderscheid meer tussen endemische en niet-endemische landen (respectievelijk landen waar de ziekte al langer voorkomt en “nieuwe” landen), “om het gezamenlijke antwoord dat nodig is, te reflecteren”.