Rani wil op Graspop haar overleden tweelingbroer (28) eren door met ganse weide zijn favoriete lied te zingen: “Zo wil ik hem laten weten hoe graag ik hem zie”

Rani Deriemaeker (28) uit Zwevezele is al sinds vrijdag op Graspop. Ze kocht voor corona al tickets, zowel voor zichzelf als voor haar tweelingbroer Robbe. “Normaal had hij hier aan mijn zijde moeten staan”, vertelt ze. “Het was de bedoeling dat we samen zouden gaan. We zijn in het verleden al meerdere keren samen naar het festival geweest. Nu het terug mocht, na corona, wilden we er zeker bij zijn. Zeker omdat ook onze favoriete band Alestorm op de affiche stond. Maar in maart moest ik onverwacht afscheid van mijn broer nemen.”

Robbe en Rani tijdens een eerdere editie van Graspop.

Ze was op haar werk toen haar vader kwam vertellen dat Robbe uit het leven was gestapt. “Ik had het echt niet zien aankomen”, zegt Rani. “Ik wist wel dat het niet zo goed ging met mijn broer. Hij ging net voor corona alleen wonen, maar raakte depressief. Mijn broer was iemand die graag een pintje ging dringen, die graag in gezelschap was. Ik ga niet zeggen dat het enkel door corona komt, maar hij was wel depressief geworden. Sinds corona zag hij ook minder mensen. Een week voor zijn overlijden was ik wel nog bij hem thuis, en toen leek hij weer opgewekt. Hij maakte ook plannen voor deze zomer, dat maakte het moeilijk te begrijpen. Mijn broer was echt iemand met het hart op de juiste plaats. Hij zou alles gedaan hebben voor iedereen. We waren enorm close. Die avond ben ik de andere helft van mijn ziel kwijtgeraakt.”

Tatoeage en eerbetoon

Als herinnering aan haar broer liet Rani een tatoeage plaatsen. Maar omdat Graspop zo bijzonder voor hen beiden was, wil ze nog een eerbetoon aan Robbe realiseren. “Zondag treedt de band Alestorm op en ik wil iedereen vragen om tijdens het optreden het refrein van hun lied Zombies ate my Pirateship mee te zingen. Dat was ons liedje. We spraken daar enorm veel over. Mijn broer is er in gedachten sowieso bij dit weekend. Maar als iedereen dat zou doen, zou dat een heel speciaal moment voor mij zijn. Op die manier wil ik hem hierboven laten weten dat ik hem ongelofelijk graag zie.”

* Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.