Hevige bedrijfsbrand in Poederlee, eigenaar met brandwonden naar het ziekenhuis

Er woedt momenteel een zware brand in landbouwbedrijf Eierveiling in de Lichtaartsesteenweg in Poederlee (Lille). De eigenaar van het bedrijf raakte verbrand toen hij het vuur probeerde te blussen, hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand woedt in twee van de meest recente hallen van het bedrijf. Uit de gebouwen stijgt zwarte rook op. Na de middag sloegen de vlammen door het dak.

De brandweer is massaal ter plaatse en probeert de vuurzee in te dijken. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten.

De eigenaar van het bedrijf raakte gewond bij de brand. “In een poging de brand te blussen, liep hij brandwonden aan de handen op”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA) aan Belga. “Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.”

De Lichtaartsesteenweg, de straat die Lille met Lichtaart verbindt is plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.