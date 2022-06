Stroomstoring op trein: 500 reizigers zitten meer dan twee uur vast zonder airco in extreme hitte

Ongeveer 500 reizigers hebben meer dan twee uur vastgezeten nadat hun trein strandde in Bierbeek door een stroomprobleem. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en deelden massaal water uit. Doordat de stroom was uitgevallen, werkte de airco immers ook niet.

“Door problemen met de bovenleiding viel de trein, die vertrok in het station van Oostende met Eupen als eindbestemming, stil in Bierbeek”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. “We proberen nu te achterhalen wat de precieze oorzaak was, want dat is momenteel nog niet duidelijk.

De trein die in Bierbeek strandde, was niet de enige die hinder ondervond van een stroomprobleem: ook de Thalys van Parijs-Noord naar Keulen viel stil in de buurt van Luik.” Die trein kon weer op eigen kracht vertrekken, voor de trein in Bierbeek moest een hulplocomotief worden ingeschakeld.

Daardoor moesten 500 mensen meer dan twee uur wachten tot de locomotief gearriveerd was. De hulpdiensten waren snel ter plekke, en controleerden meteen de medische toestand bij alle reizigers. “Aangezien de elektriciteit niet meer werkte en daardoor de airco was uitgevallen, hebben we heel wat flesjes water uitgedeeld. Met deze temperaturen is dat zéker nodig”, aldus de lokale hulpdiensten. De hulplocomotief arriveerde rond 14.40 uur, waardoor de treinreizigers intussen alweer konden vertrekken naar het station van Leuven.

