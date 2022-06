Diep verholen in de bossen van Hoogstraten ligt Den Rooy Clinics, een privékliniek voor mensen met een verslaving of burn-out. De gastenlijst van maximaal twaalf klanten bestaat vooral uit CEO’s, bekende of vermogende Vlamingen en Nederlanders, en kinderen van gefortuneerde ouders. De sleutelwoorden: individueel maatwerk, anonimiteit, rust en luxe om deze specifieke doelgroep weer op de goeie weg te helpen.