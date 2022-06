Russische troepen lijken niveau hoger te schakelen in strijd om Severodonetsk en boeken terreinwinst: “Gedeeltelijk succes behaald”

Het Russische leger heeft zaterdag terreinwinst geboekt in de buurt van het fel belegerde Severodonetsk, ook al kon het de vroegere grootstad nog altijd niet innemen. “Door de beschieting en bestorming heeft de vijand in het dorp Metjolkine een gedeeltelijk succes behaald en geprobeerd om zich daar te vestigen”, zegt de Oekraïense legerstaf zaterdagavond in een update. Metjolkine ligt zuidoostelijk van Severodonetsk.

De slag om Severodonetsk gaat onverminderd voort, zo zeggen Oekraïense bronnen. De Russische troepen bestoken het administratieve centrum van de regio Loehansk, in het oosten van Oekraïne, al wekenlang met zware artillerie. Het speelt dan ook een erg belangrijke rol in de regio die Rusland zo graag in handen zou krijgen.

Terreinwinst

Het lijkt er zelfs op dat Rusland een versnelling hoger schakelt in de stad. Dat blijkt uit berichten op sociale media van beschietingen en ontploffingen, maar ook uit de uitspraken van gouverner Sergij Haidai op de nationale televisie. Hij zei dat de Russen terreinwinst boeken en dat er een heleboel Russische soldaten onderweg is naar de stad om extra stootkracht te hebben. “Vandaag, morgen of de dag erna gaan ze alle reserves aan mankracht die ze hebben in de strijd gooien”, zei Haidai. “Er zijn nu al zovelen van hen, maar dat is slechts het minimum dat ze hiervoor nodig hebben.”

Volgens Haidai controleren de Russen nog steeds het grootste deel van de stad, maar lukt het hen niet om die volledig in te nemen. De vraag is hoe lang het Oekraïense leger nog kan standhouden tegen de in aantal toenemende Russische soldaten. Zaterdagavond werd nog een heel grote ontploffing waargenomen, met een grote oranje wolk als gevolg die heel ver te zien was. Het doet vermoeden dat de Russen proberen de chemische fabriek in de stad te raken, maar daar is geen concreet bewijs van.

Gelukkig was er ook goed nieuws zaterdag: niet alles wat de Russen proberen, lukt ook. Een poging om Oekraïense stellingen in het industriegebied van de stad te bestormen zou mislukt zijn. Ook in Syrotyne, een dorp ten westen van Metjolkine, zou een Russisch offensief op niets uitgedraaid zijn. Er zijn evenwel geen onafhankelijke bronnen die die informatie of de beweringen van Haidai bevestigen.

Vijf burgers omgekomen

De pro-Russische, separatistische autoriteiten in de regio Donetsk verklaarden ondertussen dat er bij Oekraïense bombardementen in Donetsk vijf burgers zouden omgekomen zijn en twaalf anderen gewond geraakt. Maar ook hiervoor zijn er geen onafhankelijke bronnen die de informatie bevestigen. Russische media, die vallen onder de censuurregels van het Kremlin, zeggen dat een filmzaal en een café in het centrum van de stad geraakt werden.