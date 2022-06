Walter Van Beirendonck was een opvallend figuur, toen hij in 2007 artistiek directeur werd bij de Antwerpse modeacademie. Dat is zijn oud-student en opvolger Brandon Wen ook. “Met deze 29-jarige Amerikaanse ontwerper kiezen we opnieuw voor een frisse, innovatieve figuur”, zegt Johan Pas, hoofd van de Antwerpse Academie.