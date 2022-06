FIFA en FIFPRO presenteren plan tegen beledigingen op sociale media

Op vijf maanden van het WK in Qatar (21 november - 18 december) bundelt de FIFA zijn krachten met de internationale spelersvakbond FIFPRO om een plan uit te werken “ter bescherming van ploegen, spelers, scheidsrechters en supporters tegen beledigingen die circuleren op sociale media gedurende internationale competities”, zo klinkt het in een persbericht.

Het rapport, dat gepubliceerd werd naar aanleiding van de internationale dag van de strijd tegen haat, bestudeerde meer dan 400.000 gepubliceerde berichten op sociale media tijdens de halve finales en finale van het EK 2021 en de Africa Cup 2022. Daaruit bleek dat “meer dan de helft van de spelers verwensingen naar het hoofd geslingerd kreeg die voor een aanzienlijk deel afkomstig waren van hun eigen landgenoten”.

“Homofobe (40%) en racistische (38%) commentaren keren het vaakst terug”, luidde het in het persbericht.

De FIFA en de FIFPRO “hebben besloten een moderatorservice te lanceren wanneer de competities aan de gang zijn”. “Het algoritme detecteert via zijn database onmiddellijk haatdragende woorden en maakt ze onzichtbaar voor de bestemmeling en zijn volgers”.

“De auteur en zijn volgers zullen ze nog steeds kunnen zien, maar de reikwijdte ervan zal aanzienlijk ingeperkt worden”, aldus de FIFA en de FIFPRO.

“Het is onze taak om het voetbal en zijn spelers te beschermen”, verklaarde FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “Helaas stellen we een onrustwekkende tendens vast in het publiceren van onaanvaardbare berichten. Deze vorm van discriminatie heeft net zoals alle andere vormen geen plaats in het voetbal.”

“Het voetbal moet zijn spelers en andere mogelijk getroffen gemeenschappen beschermen. Dergelijke uitlatingen kunnen namelijk zware gevolgen hebben voor hun persoonlijkheid, familie en prestaties, zonder het nog maar te hebben over hun welzijn en mentale gezondheid”, benadrukte FIFPRO-voorzitter David Aganzo.

Verder willen beide instanties ook “pedagogische steun en aanbevelingen op het vlak van mentale gezondheid aanbieden aan spelers en speelsters”.

(belga)