Groenen laten verzet tegen defensie-uitgaven varen: deze zes voorwaarden trokken hen over de streep

Ons land heeft ‘de intentie’ om tegen 2035 twee procent van het bbp te investeren in defensie. Met dat goede nieuws kan premier De Croo naar de NAVO-top in Madrid. — © BELGAIMAGE

Na weken overleg heeft de regering een akkoord over defensie op zak. Tegen 2035 zal ons land 2 procent van het bbp investeren in het leger. Groen en Ecolo lieten dus hun verzet varen, maar konden wel voorwaarden aan het akkoord toevoegen. Zo zal het leger breder worden ingezet en mogen de investeringen niet ten koste gaan van andere uitgaven. Terloops werd ook beslist over de verlenging van enkele koopkrachtmaatregelen.