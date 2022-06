Na hittegolf noodweer in Frankrijk: kitesurfer overlijdt en drie gewonden

© Photo12 via AFP

Na de hittegolf in Frankrijk is zaterdagavond een kitesurfer overleden tijdens noodweer aan de Normandische kust. Drie anderen raakten gewond. Een helikopter zoekt naar een persoon die wordt vermist op zee, meldt de zender France Info.

De storm trof de Normandische badplaats Villers-sur-Mer. Een 31-jarige kitesurfer werd door een windvlaag tegen de gevel van een restaurant geworpen en kwam om het leven. Drie bezoekers van een casino raakten gewond door rondvliegende caféstoelen en -tafels.

Reddingswerkers zijn per boot en helikopter op zoek naar iemand die op zee wordt vermist in Deauville, dat vlakbij Villers-sur-Mer ligt.

In Frankrijk woedt al een tijdje een hittegolf. Zaterdag kwam de temperatuur boven de 42 graden. In Biarritz aan de Atlantische kust, bij de Spaanse grens, steeg het kwik naar 42,9 graden. Nooit eerder was het er zo warm. De extreme hitte heeft voor zover bekend zeker twee ouderen het leven gekost.

Météo France voorspelt voor zaterdagnacht onweersbuien die vanaf de Atlantische kust het land intrekken. Ze kunnen gepaard gaan met hevige bliksem en zware windstoten. De weersverandering maakt waarschijnlijk een eind aan de hittegolf, al kan die in het oosten wat langer aanhouden.