Twee doden en vijf gewonden bij ongeval met spookrijder in Nederland

Op de Nederlandse snelweg A28, ter hoogte van het Drentse Hooghalen, is door een spookrijder in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.40 uur een ravage aangericht. Zondagmorgen maakte de politie bekend dat twee mensen de zware botsing niet hebben overleefd. Vijf anderen raakten gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er diverse voertuigen betrokken bij de frontale botsing die werd veroorzaakt door een spookrijder. Dat is ook te zien op beelden: de schade is aanzienlijk.

De politie zegt in een persmededeling dat de ware toedracht van de feiten nog onderzocht wordt. Maar wat wel al duidelijk is, is dat het ongeval gebeurde na een korte achtervolging waarbij agenten probeerden de spookrijder te doen stoppen. Die spookrijder werd zondag rond 00.30 uur voor het eerst gemeld. De wagen reed volgens de politie met hoge snelheid op de A28 richting Haren. Pogingen om de wagen te doen stoppen, leken te lukken. Maar toen agenten de wagen wilden controleren, ging die er weer vandoor.

Ter hoogte van Hooghalen botste de wagen frontaal op een ander voertuig. Nog drie andere voertuigen raakten bij het ongeval betrokken.

Twee doden

De tol van de zware aanrijding is zwaar: twee personen zijn overleden, vijf anderen raakten gewond. De dodelijke slachtoffers zijn de 30-jarige bestuurder van de spookrijdende wagen en de vrouw (35) die achter het stuur zat van de wagen waar de spookrijder op inreed. In de andere wagens die bij het ongeval betrokken waren, vielen vijf gewonden: een 67-jarige vrouw uit Stadskanaal, een 68-jarige man uit Stadskanaal, een 37-jarige vrouw uit Musselkanaal, een 60-jarige man uit Assen en een 52-jarige vrouw uit Assen. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen

De politie is een onderzoek begonnen naar de aanrijding. Daarvoor werd de snelweg meerdere uren afgesloten in beide afgesloten. De politie is nog op zoek naar getuigen van de aanrijding, of van het spookrijdende voertuig