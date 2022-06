Maakt Mesut Özil straks een opvallende carrièreswitch? “Hij is erg goed in Fortnite en denkt aan een gamingcarrière”

Mesut Özil is een voetbalicoon. De nu 33-jarige Duitser pakte in zijn carrière al heel wat prijzen, met de overwinning op het WK in 2014 met Duitsland als absolute uithangbord. Maar de laatste jaren verdween Özil wat naar de achtergrond: sinds januari 2021 speelt de Duitser bij het Turkse Fenerbahçe, al lijkt hij nu klaar voor een enorme wending in zijn carrière.

Volgens zijn makelaar Erkut Sögüt zal Özil alleszins voor geen enkele andere ploeg meer uitkomen. Bij Fenerbahçe blijven lijkt dus de enige optie, al denkt Özil ook aan iets anders: eSports. “Hij gaat er zich steeds meer op toeleggen om ooit zelf ook een competitieve gamer te worden. Hij is erg goed in Fortnite, en ik zou niet verbaasd zijn als hij het ooit in competitief verband speelt”, vertelde zijn makelaar in een interview met The Telegraph.

Özil is al een tijdje een fervent gamer. Sinds 2018 heeft de middenvelder zijn eigen account op de streamingsdienst Twitch, waar hij live videogames speelt en uitzendt. Hij heeft er intussen 175.000 volgers. “Hij heeft nu al zijn eigen team (M10 Esports), en hij heeft ook zijn eigen spelers. Hij heeft ook al een echt ‘gaminghuis’ in Duitsland. Voor hem is Fortnite en FIFA eigenlijk net zoals voetbal”, aldus zijn makelaar.

De kans dat Özil zich echter meteen volledig op het competitieve gamen stort, is klein. De Duitser heeft nog een contract tot 2024 bij de Turkse topclub Fenerbahçe.