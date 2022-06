Amerikaanse sheriff: “Twee agenten hadden kans om schutter van Uvalde tegen te houden nog voor hij school binnenging”

Twee agenten uit het politiekorps van Uvalde hadden de schutter die midden mei tekeer ging in een basisschool, kunnen tegenhouden nog voor hij het schoolgebouw binnenging. Dat zegt een sheriff van een nabijgelegen district aan de Amerikaanse krant The New York Times.

Op 24 mei ging een schokgolf door de staat Texas, en bij uitbreiding door heel Amerika. In het Texaanse stadje Uvalde trok de 18-jarige Salvador Ramos gewapend naar de Robb-bassischool en schoot er negentien kinderen en twee leraren dood. Kort na de feiten werd een onderzoek geopend naar waarom het zo lang duurde vooraleer agenten - die snel massaal aanwezig waren - de jonge schutter konden overmeesteren. Wellicht hadden kinderlevens kunnen gespaard worden hadden agenten de dader onmiddellijk uitgeschakeld.

De voorbije weken werd zo nu en dan al iets gelost over het hoe en waarom. Zo kreeg commissaris Pedro ‘Pete’ Arredondo het al zwaar te verduren omdat hij de “verkeerde beslissing” zou genomen hebben op een cruciaal moment tijdens de feiten. Afgelopen weekend bracht ook The New York Times een opvallende aanvulling. Volgens de krant zegt Ricardo Rios, plaatsvervangend sheriff in Zavalla, dat nabij de stad Uvalde ligt, dat twee politieagenten een kans voorbij lieten gaan om de schutter neer te schieten.

Kwestie van seconden

De twee niet-geïdentificeerde agenten, van wie er één gewapend was met een AR-15 geweer, zouden de schutter gepasseerd zijn nog buiten de school. Daar hadden ze een vluchtige kans om Ramos neer te schieten. Het was een kwestie van seconden, luidt het in de New York Times.

De agenten wouden echter niet het risico nemen om het vuur te openen, uit schrik kinderen te raken die op dat moment buiten speelden. Rios zou deze informatie gedeeld hebben met een speciale commissie in Texas, die bevoegd is voor het onderzoek.

© AP

Nieuwe gesprekken

Volgens een Republikeinse wetgever die het onderzoek leidt en zich publiekelijk begon af te vragen waarom de agenten niet eerder meewerkten, zijn de politiefunctionarissen van Uvalde pas vrijdag tot het akkoord gekomen om uitgebreid aan tafel te zitten met de onderzoekscommissie. “Het duurde iets langer dan we aanvankelijk hadden verwacht”, zei de staatsvertegenwoordiger Dustin Burrows.

Burrows toonde eerder al zijn ongeduld voor de politie van Uvalde door te tweeten dat “de meeste mensen volledig hadden meegewerkt aan hun onderzoek “om de feiten te helpen bepalen”, maar dat hij niet begreep waarom de politie van de stad “niet hetzelfde zou willen”. Burrows gaf geen details over wie uit welke afdeling gesprekken zou voeren met de commissie die maandag plaatsvind. De politie van Uvalde zelf reageerde evenmin op berichten waarin om commentaar werd gevraagd.

Burrows verdedigt de commissie door al een hele reeks aan getuigen achter gesloten deuren te interviewen en de bevindingen van de commissie tot dusver niet bekend te maken. Hij benadrukt dat de leden een nauwkeurig verslag willen voordat ze een rapport uitbrengen.“De waarheid van de een kan anders zijn dan de waarheid van een ander”, zei hij nog.