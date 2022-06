Bizar verkeersongeval door obstakels op de weg blijkt opgezet spel, politie doet ultieme oproep naar getuigen

Eind november vorig jaar gebeurde in het Antwerpse Brecht een verkeersongeluk. De bestuurder, een 33-jarige man, knalt tegen een boom en raakt zwaargewond. Uit onderzoek blijkt dat onbekenden even voordien voorwerpen, zoals een fiets, op de weg hadden gelegd die het ongeluk veroorzaakten. Een misplaatste grap? Of is er meer aan de hand? De politie doet nu een ultieme oproep naar getuigen die meer weten over de bizarre feiten.

Het ongeluk vond plaats in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 november 2021, omstreeks 02.25 uur, in de Kloosterstraat in Brecht. De 33-jarige Guy was op weg naar huis na een etentje met vrienden en reed nietsvermoedend de weg op. Een overlichte baan tussen de velden, maar wel een die Guy dagelijks doet en dus door en door kent. In het pikdonker zag hij nog net op tijd dat er een fiets op de weg lag en probeerde die te ontwijken, om vervolgens over iets anders te rijden. Nadien verloor hij de controle over het stuur en knalde hij tegen een boom. Hij liep daarbij twee gebarsten ruggenwervels op.

Terwijl Guy versuft in zijn wagen zat, reed ook een tweede bestuurder over de fiets. De vrouw raakte niet gewond en kon Guy uit zijn auto helpen. Samen gingen ze nog op zoek naar een slachtoffer, in de overtuiging dat Guy een fietser had aangereden.

© VTM

Grap of slechte intenties?

Al snel blijkt uit het politieonderzoek dat Guy niemand had geraakt, en er dus ook geen slachtoffer was. De voorwerpen bleken zelfs met opzet op het wegdek gelegd, kort voor de botsing plaatsvond. Het ging om een fiets, hekken en betonblokken waarin een hek normaal vastzit.

De politiezone Voorkempen heeft nog geen dader, of meerdere daders, kunnen aanduiden en zet de zaak daarom nog eens extra in de kijker. Niet alleen Guy, maar ook politieagent Nick Krols van het betrokken korps stelt zich nog steeds veel vragen. “Iemand die dat doet, moet weten dat de kans heel groot is dat er iemand tegen rijdt”, zegt hij aan VTM. “Wil dat dan zeggen dat iemand de fiets en de hekken daar met kwade intenties heeft gelegd? Of was het iemand die het in een dronken bui, bij wijze van grap heeft gedaan?”

De speurders zijn nu op zoek naar mensen die meer weten over dit feit en doen een oproep naar getuigen. Ook in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ wordt het bizarre verkeersongeluk belicht. Wie meer informatie heeft over de feiten, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300.