Sancties tegen Kaliningrad van kracht: Litouwen blokkeert doorvoer van goederen naar stukje Rusland aan Oostzee

Sinds zaterdag is in Litouwen een verbod van kracht op de doorvoer van goederen naar de Russische exclave Kaliningrad. Het gaat om goederen die onderworpen zijn aan de sancties van de Europese Unie. “Dit is in strijd met het internationaal recht”, klinkt het misnoegd in Moskou.

Kaliningrad, een stukje Rusland dat tussen Polen en Litouwen ligt, aan de Oostzee, is een strategisch belangrijke plaats voor Rusland. Rusland heeft er ook het hoofdkwartier van z’n Baltische Vloot zitten. Het nieuws over een verbod op de doorvoer van goederen richting Kaliningrad werd vrijdag aangekondigd in een video door Anton Alikhanov, gouverneur van de Russische regio.

De sancties van de EU gelden onder meer op het goederentreinverkeer met kolen, metalen, bouwmaterialen en geavanceerde technologie. Volgens Alikhanov zou de nieuwe maatregel betrekking hebben op zo’n 50 procent van de goederen die Kaliningrad importeert.

Veerboten ingelegd

De start van het verbod zou onmiddellijk zijn, en werd bevestigd door de Litouwse staatsspoorwegdienst dat zich genoodzaakt zag voor “opheldering” te zorgen in een brief aan haar klanten. In de brief stond onder meer uitgelegd hoe het mechanisme van de Europese Commissie voor het toepassen van de sancties, werkt.

Alikhanov drong er bij de burgers op aan om niet over te gaan tot paniekaankopen en zei dat er al twee schepen bezig zijn met goederen vervoeren tussen Kaliningrad en Sint-Petersburg, en dat er tegen het einde van het jaar nog zeven zullen bijkomen. “Onze veerboten zullen alle lading kunnen afhandelen”, aldus de gouverneur.

Een woordvoerder van de Litouwse spoorwegdienst bevestigde de inhoud van de brief, maar weigerde verder commentaar te geven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde evenmin. De Litouwse onderminister van Buitenlandse Zaken, Mantas Adomenas, deelde enkel mee aan de publieke omroep dat “zijn instelling wacht op opheldering van de Europese Commissie over het toepassen van Europese sancties op het goederenvervoer in Kaliningrad”.

© AFP

Rusland is boos

Volgens de Duitse krant Stern reageert het Kremlin misnoegd op de opgelegde beperkingen. “De blokkade is in strijd met het internationaal recht”, schreef het plaatsvervangend hoofd van de Russische Federatieraad, Konstantin Kosachev, op zijn Telegram-kanaal.

Kosachev verwijst naar de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Rusland waarin is bepaald dat geen van beide partijen de doorvoer van de ander zal verstoren. “Als de zaken zo doorgaan, zal het Westen waarschijnlijk binnenkort de vrijheid van de zeeën in twijfel trekken en de toegang tot Kaliningrad over zee blokkeren”, klinkt het.