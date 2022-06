Massale vechtpartij na einde voetbalmatch van City Pirates in Merksem: één supporter gewond naar ziekenhuis gebracht

Merksem

Na een voetbalwedstrijd in het Jef Mermansstadion van City Pirates in Merksem is het zaterdagavond tot een massale vechtpartij gekomen. Een honderdtal supporters ging met elkaar op de vuist. Politie moest tussenbeide komen en stuurde ook hondenpatrouilles ter plaatse. Eén supporter raakte gewond toen hij een stoel tegen zijn hoofd kreeg.