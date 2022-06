Aanzienlijke hinder verwacht in Brussel door nationale actiedag van maandag: “Blijf beter weg uit de hoofdstad”

Wie maandag niet in de hoofdstad moet zijn, blijft er beter weg. Dat is het advies van de Brusselse politie aan de vooravond van de nationale actiedag. “De hinder zal aanzienlijk zijn”, klinkt het.

“Voor meer loon, want alles is te duur.” Met die slogan wordt op maandag 20 juni betoogd in Brussel. Het is een gezamenlijke manifestatie van vakbonden ACV, ABVV en ACLVB om aan te klagen hoe duur het leven aan het worden is en hoe weinig compensatie daar volgens hen tegenover staat van de regering.

Vooral in Brussel zal dat vermoedelijk heel wat hinder veroorzaken. Er worden volgens de organisatoren 70.000 actievoerders verwacht. “De hinder zal aanzienlijk zijn”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de Brusselse politie. “Er wordt heel veel volk verwacht volgens de organisatoren en wij gaan het volledige parcours afsluiten. Wij raden mensen dan ook aan om niet met de wagen naar Brussel te komen. Jammer genoeg kan ik hen weinig alternatieven voorstellen: ook bij de openbaarvervoersmaatschappijen zal deelgenomen worden aan de betoging. Dus eigenlijk komt het erop neer: als het echt niet moet, blijf maandag weg uit Brussel. Of wacht daarmee tot de manifestatie voorbij is.”

Er wordt om 10 uur samengekomen voor het Noordstation. De manifestatie vertrekt om 11 uur en zal wellicht rond 12.30 uur eindigen aan de Esplanade de l’Europe in de hoofdstad. Het parcours kan je hieronder zien.

Openbaar vervoer

Kom je toch naar Brussel, hou er dan rekening mee dat ook het openbaar vervoer daar hinder zal oplopen. Bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB wordt sterke hinder verwacht en wordt aangeraden om alternatieven te zoeken voor het openbaar vervoer. “We verwachten sterke hinder doordat een deel van ons personeel zal deelnemen aan de nationale stakingsdag”, klinkt het. “Door de doortocht van de betoging in het stadscentrum kunnen verschillende lijnen eveneens onderbroken worden of worden omgeleid.”

Ook bij De Lijn wordt hinder verwacht en geldt een alternatieve planning. Hoe groot de hinder zal zijn, is nogh moeilijk in te schatten en dus wordt gevraagd om de website in de gaten te houden. Voor de NMBS geldt eveneens dat de hinder moeilijk in te schatten is en dat aan te raden is de website en de app in de gaten te houden.