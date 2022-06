N-VA-feestje met Ivan De Vadder doet wenkbrauwen fronsen

“Feest op de pier. Beleef met ons én speciale gast Ivan de Vadder de Vlaamse feestdag.” Dat stond op een affiche van de N-VA Blankenberge-Uitkerke. En dat deed de wenkbrauwen fronsen, omdat het volgens verschillende berichten op Twitter toch leek op onpartijdigheid. Een journalist die gaat spreken voor een politieke partij, kan dat wel? Volgens de VRT is dit een misverstand. “Verschillende gemeentes nodigen journalisten uit voor een lezing en dat is nooit een probleem”, zegt VRT-woordvoerder Jan Sulmont. Ivan kreeg die vraag van toenmalig N-VA burgmeester Daphné Dumery. Hij ging er verkeerdelijk van uit dat het voor een lezing voor de gemeente was. Dat is het dus niet, dus zal Ivan niet aanwezig zijn op die partijbijeenkomst. Sowieso gaan journalisten er nooit op in als het om een bijeenkomst van één partij gaat. Als het een debat met meerdere partijen betreft, dan wel.” Dus geen feest met Ivan op de pier de tiende juli naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op elf juli? “Neen. De affiche klopt niet.”(ldb)