Nummer 1722 geactiveerd voor mogelijke storm- of waterschade

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd wegens risico op storm- of waterschade. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zondag. Dat risico is er voornamelijk in Wallonië.

Het nummer wordt geactiveerd na een waarschuwing van het KMI. Die heeft betrekking op Wallonië. Zo geldt tijdens de nacht van zondag op maandag code geel in de provincies Luik, Luxemburg en Namen, omdat er dan een regen- en onweerzone over de regio trekt. “Intense neerslag is soms mogelijk en kan plaatselijk zorgen voor neerslaghoeveelheden van meer dan 10 liter per vierkante meter in 1 uur tijd en/of 25 liter per vierkante meter in 24 uur. Er is ook kans op rukwinden”, zo staat op de website van het KMI.

De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie voor schade te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.