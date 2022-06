Beerschot en ex-hoofdcoach Greg Vanderidt gaan in onderling overleg uit elkaar

Vanderidt was sinds september vorig jaar aan de slag bij de Ratten. Eerst was hij assistent-coach, nadien nam hij over als hoofdtrainer. Hij stond in totaal tien wedstrijden aan het roer bij de degradant uit de Jupiler Pro League.

In overleg met de nieuwe T1 Andreas Wieland zal er weldra een extra assistent aangesteld worden.

Momenteel bestaat de staf uit hoofdcoach Andreas Wieland, assistent Frank Magerman, Head of Performance Pieter Jacobs, keeperstrainer Tome Pacovski en videoanalist Gregory De Grauwe. Zij zullen maandagochtend aan de voorbereiding beginnen.