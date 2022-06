Onderzoekscommissie naar bestorming van Capitool roept mogelijk Mike Pence op

Donderdag had de parlementaire onderzoekscommissie tijdens een rechtstreeks uitgezonden zitting uit de doeken gedaan hoe president Donald Trump zware druk had uitgeoefend op zijn vicepresident om de verkiezingszege van Joe Biden niet te certificeren.

“Er zijn nog een aantal sleutelpersonen die we nog niet ondervraagd hebben en die we graag zouden ondervragen”, zei Schiff zondag op televisiezender CNN. Gevraagd naar een mogelijke dagvaardiging van Pence, antwoordde het parlementslid dat dit “zeker een mogelijkheid” is. “We sluiten niets of niemand uit op dit moment”, voegde hij toe.

Proces blokkeren

Op 6 januari zou de certificatieprocedure van de resultaten van de presidentsverkiezingen in het Congres niet meer dan een formaliteit mogen zijn, maar Trump had in 2020 geprobeerd om zijn rechterhand ervan te overtuigen het proces te blokkeren.

Pence publiceerde uiteindelijk een brief waarin hij bevestigde dat hij niet de bevoegdheid had om de certificatieprocedure te blokkeren. Op hetzelfde moment trokken aanhangers van Trump naar het Congres. Pence was die dag “een held”, oordeelde het Democratische parlementslid Jamie Raskin zondag op televisiezender NBC.

Lokale verkozenen

De parlementaire onderzoekscommissie zet haar werkzaamheden dinsdag voort. Dan wordt de druk op lokale verkozenen in een aantal staten bij het tellen van de stemmen onder de loep genomen.

Volgens een nieuwe peiling van ABC News/Ipsos meent bijna zes op de tien Amerikanen (58 procent) dat Trump vervolgd moet worden voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Dat is 6 procentpunt meer dan in april, toen de hoorzittingen van de onderzoekscommissie nog van start moesten gaan. Wel zegt slechts 9 procent van de Amerikanen dat ze de hoorzittingen van dichtbij volgen.