Partij van Emmanuel Macron stevent af op overwinning, maar verhoopte absolute meerderheid komt er niet

De grote vraag op de dag van de Franse parlementsverkiezingen is of Ensemble, de alliantie van partijen rond de liberale president Emmanuel Macron, een absolute meerderheid in de wacht weet te slepen. Macron mag op fors weerwerk rekenen van het linkse blok Nupes rond zijn uitdager Jean-Luc Mélenchon. Mocht Ensemble maar een relatieve meerderheid halen, dan zouden de president en zijn regering gedwongen zijn om naar steun te zoeken in andere kampen.

De coalitie Ensemble! van Macron lijkt volgens de exitpolls weliswaar de grootste formatie in de Assemblée Nationale te worden, maar ze komt volgens de projecties niet in de buurt van de absolute meerderheid van 289 zetels. Dat maakt het voor de president veel moeilijker om beleid te voeren. Ensemble! zou uitkomen op 200 tot 260 zetels, het linkse blok Nupes op 150 tot 200 zetels, het uiterst rechtse Rassemblement National op 60 tot 102 zetels en het rechtse Les Républicains op 45 tot 80 zetels.