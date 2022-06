Brussels Airport schrapt maandag alle vertrekkende vluchten: “Kunnen veiligheid van passagiers niet garanderen”

Op de nationale actiedag van maandag wordt gestaakt bij het veiligheidspersoneel van G4S op de luchthaven. “Er zullen heel beperkt veiligheidsdiensten aanwezig zijn”, zegt Brussels Airport-woordvoerster Nathalie Pierard. Er werd al dagenlang voor gevreesd dat die acties tot ellenlange wachtrijen zou leiden, die wachttijden tot 8 uur met zich mee zouden brengen. Maar zondagnamiddag kwam een nieuwe update van het verwachte aantal veiligheidsagenten dat aanwezig zal zijn, en dat was nog minder dan aanvankelijk gedacht. Volgens Brussels Airport is het onvoldoende om in veilige omstandigheden te opereren.

OVERZICHT. Staking 20 juni 2022 en andere acties : deze hinder kan je verwachten bij NMBS, De Lijn en op Brussels Airport

“Daarom hebben we beslist om alle vertrekkende vluchten te schrappen”, zegt Pierard. “De veiligheid van onze passagiers en medewerkers kon niet gegarandeerd worden. Het is onmogelijk om de veiligheid te organiseren met het weinige personeel dat voorhanden zal zijn, kregen we deze namiddag te horen. Dus de passagiers moeten maandag zeker niet naar Brussels Airport komen, maar contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappijen om een omboeking van hun vlucht te doen.”

De aankomende vluchten en cargovluchten zullen wel zonder problemen uitgevoerd worden, aldus Brussels Airport.

Actiedag

Op de nationale actiedag van maandag wordt in allerlei sectoren het werk neergelegd. Het was al dagenlang duidelijk dat de hinder het grootst zou zijn op de luchthaven. Brussels Airlines besliste daarom al meer dan de helft van de vluchten te schrappen, en ook andere maatschappijen schakelden een tandje terug. Brussels Airport had passagiers al aangeraden om hun vlucht om te boeken en maandag niet naar de luchthaven te komen, allemaal in de hoop van te lange wachtrijen te vermijden. De beslissing van zondagavond om alle vertrekkende vluchten te schrappen is daarom niet helemaal verrassend.