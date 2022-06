Ariël Jacobs spreekt zich uit over nakende terugkeer naar Inter van pupil Romelu Lukaku: “Ik denk dat er bij Chelsea iets is gebeurd waar we niets over weten”

Als het aan Ariël Jacobs, ex-coach van Romelu Lukaku bij Anderlecht, ligt dan heeft Lukaku het volledig in eigen handen bij zijn terugkeer naar Inter. “Ik denk dat er iets gebeurd moet zijn bij Chelsea waar we niets over weten, maar bij Inter zal hij zichzelf opnieuw moeten bewijzen”, klinkt het.

Onder Ariël Jacobs debuteerde Lukaku in het seizoen 2008-2009 bij Anderlecht. Met een nakende terugkeer naar Inter spreekt Jacobs opnieuw van een soort ‘debuut’ in Milaan. “Romelu zal bij Inter weer van 0 moeten beginnen. Hij moet bewijzen dat hij terug is. Allereerst is het dus belangrijk om de relatie met de fans terug te winnen en een spits kan dat slechts op één manier doen: doelpunten maken. Als Romelu terugkomt en in elke wedstrijd scoort, wordt alles makkelijker. Maar het is een grote uitdaging voor hem: hij moet zichzelf bewijzen, zowel op trainingen als tijdens wedstrijden”, ziet Jacobs.

“De fans zullen veel van hem verwachten dus het ligt allemaal in zijn handen”, gaat Jacobs verder. “Romelu moet zich geliefd voelen en bij geen enkel ander team heeft hij zo’n gevoel gehad dat hij bij Milan had. Al komt hij volgens mij ook terug omdat ik denk dat hij geen andere kansen heeft. Met alles wat Chelsea aan hem heeft uitgegeven en het hoge salaris dat hij verdient, is hij zich ervan bewust dat de kansen om te verhuizen gering zijn. Ik heb de indruk dat Inter de enige mogelijke oplossing voor hem is, temeer na een teleurstellend jaar”, aldus Jacobs.

© Nicolò Campo/Sipa USA

Of Chelsea de verkeerde keuze is geweest voor Lukaku, daar lijkt Jacobs het ergens wel mee eens te zijn. “Inter verlaten op het beste moment van zijn carrière om dan terug te keren naar een voormalige ploeg met veel onzekerheden… Omdat zijn eerste avontuur bij Chelsea eveneens niet goed was verlopen, stond de Engelse pers nooit echt aan zijn kant. Maar ook ik had zo’n seizoen niet zien aankomen. Hij kende het Engelse voetbal al, het was dus niets nieuws. Er wordt gesproken over het spel van Tuchel, maar voor zijn terugkeer naar Chelsea moeten ze lang hebben gepraat. Tuchel wilde hem absoluut hebben, hoewel Werner en Havertz er al waren. Ik denk dat er iets gebeurd is waar we niets van weten”, besluit Jacobs.