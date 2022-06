De Waalse gemeenten Florenville, Bouillon, Chiny in Luxemburg en Andenne in Namen voeren een alcoholverbod in voor zomerkampen van jeugdbewegingen. Zo willen ze overlast en grote problemen tegengaan. Zowel Scouts & Gidsen Vlaanderen als Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kunnen zich niet vinden in het verbod.