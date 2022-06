Met acht jaar vertraging dan toch op weg naar Spaanse topper: Axel Witsel lijkt op weg naar Atlético

Axel Witsel (33) is volgens Spaanse bronnen op weg naar Atlético Madrid. De Rode Duivel is einde contract bij Borussia Dortmund en in Spanje klinkt het dat in Madrid een contract voor één seizoen klaarligt, met optie op een extra seizoen. Witsel zelf zou liever meteen een contract voor twee seizoenen willen, maar de verwachting is wel dat beide partijen eruit zullen geraken.

Beter laat dan nooit, denkt Atlético-trainer Diego Simeone. Al in de zomer van 2014 wilde hij Axel Witsel naar de Spaanse hoofdstad halen. De Rode Duivel was toen 25 jaar oud en had indruk gemaakt op Simeone toen hij het in datzelfde seizoen in de Champions League met Zenit Sint-Petersburg had opgenomen tegen Atlético Madrid. Zenit had twee jaar voordien echter een serieuze financiële inspanning gedaan om Witsel te halen bij Benfica en wilde hem niet laten gaan. Ook in de winter van 2015 probeerde Atlético het, maar opnieuw stuitten de Spanjaarden op een njet uit Rusland. Derde keer goede keer dan maar, want dit keer lijkt Atlético Madrid wel aan het langste eind te trekken.

Eerder waren er al geruchten over een mogelijke transfer van Witsel naar de Verenigde Staten, Juventus en naar het Franse Marseille, maar het is de Spaanse topclub die op dit moment dus in polepositie ligt.

Vijfde keer buitenland

Bij Atlético zou Witsel ploegmaat worden van Yannick Carrasco en zou hij op het middenveld het gat moeten opvullen dat Hector Herrera nalaat. De 32-jarige Mexicaan verkast transfervrij naar het Amerikaanse Houston.

Atlético zou na Standard, Zenit, Benfica, het Chinese Tianjin Quanjian en Dortmund de zesde club worden in de carrière van Witsel. Als de deal rond geraakt, zal het zijn eerste avontuur in Spanje zijn.