Stikstofbeleid in Nederland op kantelpunt: boeren beloven ‘kneiterharde acties’

Vorige week ontplofte de stikstofbom in Nederland. De regering in Den Haag heeft een plan klaarliggen met ingrijpende stikstofmaatregelen die vooral de grootste vervuilers treffen, de landbouwers. De veestapel zal met een derde moeten krimpen. Net zoals in Vlaanderen komt de sector in het verweer, maar de toon is zo mogelijk nog dreigender. “Mannen, zorg dat je je trekker getankt en gepoetst hebt, want we klappen erop”, klinkt het in een oproep van de beruchte ‘protestboer’ Mark van den Oever.