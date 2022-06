Vier op de tien Vlamingen hebben moeite om rond te komen, volgens peiling HLN

In België zijn er miljoenen mensen met kopzorgen over hoe ze het einde van de maand zullen halen. In elke regio zijn er geldproblemen, maar toch lijkt de situatie nog wat ernstiger in het zuiden van het land. Zo geven meer Brusselaars (49 procent) en Walen (52 procent) dan Vlamingen (29 procent) aan dat ze schrik hebben om hun energierekeningen niet meer te kunnen betalen. Bijna één op de vier (22 procent) Brusselaars zegt maaltijden over te slaan wegens geldgebrek, tegenover 16 procent in Wallonië en 11 procent in Vlaanderen.

Tot slot is het pessimisme over de toekomst wat groter in het zuiden: in Wallonië (44 procent) en in Brussel (41 procent) verwachten meer mensen dan in Vlaanderen (37 procent) dat hun situatie er de komende zes maanden verder op achteruitgaat.

Trager rijden

Vlamingen, en bij uitbreiding Belgen, zijn creatief in het vinden van kleine besparingen. Deze week suggereerde een groep experts om minder snel te rijden op de autosnelwegen, want 100 km/u in plaats van 120 km/u rijden zorgt voor een brandstofbesparing van 10 procent. De helft van de Vlamingen geeft aan dat effectief ook te doen. Grote aankopen uitstellen (52 procent) en de auto vaker laten staan (53 procent) zijn andere besparingen die men zichzelf oplegt.

