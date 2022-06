Meer dan 100 burgers gedood bij aanval in Ethiopië

In de Ethiopische regio Oromia zijn meer dan honderd burgers van de etnische bevolkingsgroep Amhara gedood. Ooggetuigen vertelden zondag hoe de slachtoffers tijdens een aanval van gewapende mannen werden doodgeschoten. De regionale regering van Oromia heeft de aanslag bevestigd. Ze vond zaterdag plaats in de buurt van Gimbi, zo’n 320 kilometer ten westen van hoofdstad Addis Abeba.

De regionale regering beschuldigt rebellengroep Oromo Liberation Army (OLA) van de aanval, maar OLA zelf ontkent betrokkenheid. Het betreft een van de dodelijkste aanslagen in zijn soort in de recente geschiedenis van Ethiopië, waar de etnische spanningen al enige tijd oplopen.

OLA is opgericht om meer autonomie en zelfbeschikking voor het Oromo-volk af te dwingen in Ethiopië. De federale regering bestempelt de rebellengroep als een terreurorganisatie, nadat OLA een bondgenootschap sloot met het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Dat vecht in de regio Tigray sinds 2020 een zeer bloedige strijd uit met regeringstroepen.

De door de federale regering benoemde Ethiopische Mensenrechtencommissie heeft de regering zondag opgeroepen een “blijvende oplossing” te vinden en ervoor te zorgen dat ze haar bevolking beschermt tegen aanvallen.