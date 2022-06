LIVE. Veel hinder verwacht door nationale staking

Maandag vindt er een nationale staking plaats in ons land. De impact zal het grootst zijn binnen de reissector. Zo wordt er veel hinder verwacht bij De Lijn en de MIVB en gaf Brussels Airport zondagavond laat aan dat er geen enkele vlucht zou vertrekken. NMBS maakt zich sterk dat het treinverkeer wel normaal zal kunnen verlopen, en legt ook extra treinen in naar Brussel. Volg hier live de laatste updates over de staking.