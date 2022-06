Jongeman (25) met zware beperking zit al drie weken opgesloten in isoleercel, familie trekt aan alarmbel: “Middeleeuwse toestanden”

Antwerpen

De 25-jarige Sohaib Ahalit, die lijdt aan een zeer ernstige vorm van autisme, zit na een ‘schietincident’ in Hoboken al drie weken lang opgesloten in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat, waar ze hem niet de nodige zorgen kunnen bieden. Erger nog: nadat een cipier hem een paar tanden had uitgeslagen, werd hij opgesloten in een isoleercel. Zijn familie is radeloos: “Dit zijn middeleeuwse toestanden.”