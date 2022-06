Mithra-oprichter Fornieri nu ook geen niet-uitvoerend bestuurder meer

Fornieri is de oprichter en grootaandeelhouder van Mithra. In februari vorig jaar zette hij een stap terug als CEO omdat er een gerechtelijk onderzoek geopend was naar mogelijke betrokkenheid van Fornieri in de zaak rond de Luikse intercommunale Nethys.

“Het voorbije jaar heb ik nauw samengewerkt met de CEO en bestuurders om alle mijn kennis over te dragen van het bedrijf dat ik 22 jaar lang geleid heb”, aldus Fornieri. “De tijd is voor mij gekomen om mijn energie en expertise als ondernemer te besteden aan andere professionele projecten.”

