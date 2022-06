Politie houdt verdachte mogelijke ‘needle spiking’ aan op festival Den Haag

Een vrouw is zaterdag op het dancefestival Den Haag Outdoor in het Zuiderpark mogelijk met een naald geprikt. Een bezoeker zag het gebeuren en waarschuwde de beveiliging. Die hield een verdachte aan en vond bij het fouilleren een naald, zegt Timo Bosman van organisator Hofstad Festivals.

De verdachte, een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overgedragen aan de politie, die de zaak onderzoekt. De politie wil niet bevestigen of er inderdaad een naald is gevonden, maar zegt het incident “uiterst serieus” te nemen.

De laatste tijd zijn er vaker meldingen van mensen die zeggen tijdens het uitgaan met een naald te zijn geprikt en die vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten. Over dit fenomeen, ’needle spiking’ genoemd, is veel onduidelijk. Het politieonderzoek moet uitwijzen of hier op het Haagse festival sprake van was.Volgens festivalorganisator Bosman heeft de vrouw zelf niets gemerkt van de prik en heeft ze voor zover hem bekend ook later nergens last van gehad. Wel heeft ze aangifte gedaan, zegt hij. Bij de organisatie zijn geen andere meldingen binnengekomen. “Je hoort dit steeds vaker”, zegt Bosman. “Maar je denkt: dit overkomt ons niet. We zullen vanaf nu nog alerter zijn, want het is vreselijk dat dit gebeurt.”

Ook in Amsterdam is de afgelopen weken “een handvol” aangiftes gedaan van de injecties. Dat meldt de politie in de hoofdstad. De slachtoffers zeggen een naald in hun been of arm te hebben gekregen tijdens het uitgaan, maar hebben daar vaak op het moment zelf niks van gemerkt.

Het prikken van mensen met naalden was in oktober vorig jaar groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk. In enkele maanden tijd werden er honderden meldingen van gedaan. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk is nog nooit enig prikbewijs gevonden.