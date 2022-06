Politie vat 17-jarige na dolle achtervolging: “Tiener reed met 85 kilometer per uur door zone 30”

De politie heeft in Willebroek, na een achtervolging door het centrum van de gemeente, een zeventienjarige bestuurder klem gereden. De tiener raasde met 85 kilometer per uur door de kanaalgemeente. “Ik had schrik voor de controle”, verklaarde de jongeman toen hij uiteindelijk kon ingerekend.

De feiten deden zich zaterdagavond voor tijdens een alcohol- en drugscontrole. “De bestuurder maakte in de Scheldelaan rechtsomkeer toen hij onze controlepost op de Dendermondsesteenweg opmerkte”, zegt Dirk Van de Sande, politiewoordvoerder Mechelen-Willebroek.

De bestuurder gaf plankgas toen twee interventieploegen met blauwe zwaailichten achter hem reden. “De chauffeur weigerde te stoppen toen een van onze voertuigen hem de weg versperde. Hij raasde er voorbij. Dat was het begin van een dolle rit door het centrum van Willebroek”, zegt de Eerste Hoofdinspecteur.

Schrik voor controle

De bestuurder reed volle gas van de Rupellaan naar de Dijlelaan, Scheldelaan, Emiel Vandervelde- en Vakbondstraat, Berkenlei, Herman Vosstraat, Gaston Fromontlaan, en zo terug naar de Vanderveldestraat, Jozef Wautersstraat en Camille Huysmansstraat om nog enkele rondjes te maken.

“Betrokkene reed erg gevaarlijk en aan ongepast hoge snelheden, tot 85 kilometer per uur door de zone 30. Op het kruispunt met de Guldenvliesstraat konden wij betrokkene met zijn voertuig klemrijden. Achter het stuur zat een 17-jarige jongeman. Hij was houder van een voorlopig rijbewijs. Hiermee is het verboden te sturen tijdens een weekendnacht. Er zat evenmin een verplichte begeleider in het voertuig maar wel twee andere jongeren, die ook geen houder zijn van enig rijbewijs. Er was ook geen “L”-teken aangebracht aan de achterruit”, legt de politiewoordvoerder uit.

De jonge bestuurder verklaarde dat hij uit schrik voor de controle de vlucht had genomen. “Hij krijgt nu een proces-verbaal voor het onttrekken aan de controle en voor alle andere gevaarlijke overtredingen die hij tijdens zijn dolle rit heeft begaan. De tiener zal ook gedagvaard worden voor de politierechtbank”, zegt de politie.