Vakbonden willen aanpassing van de loonnormwet: “Onvoldoende compensatie voor hoge prijzen hierdoor”

De drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV houden vandaag een nationale actiedag dat gepaard gaat met veel hinder: in Brussels Airport blijven alle vliegtuigen aan de grond en bij De Lijn rijdt slechts zo’n 50 procent van de trams. De vakbonden willen met de actie hun onvrede tonen over de lonen en de te hoge werkdruk met als belangrijkste punt de loonnormwet.

Die wet voorziet dat er een maximale loonstijging is die afhankelijk is van onze buurlanden. Die wet moet ervoor zorgen dat de loonevolutie gelijkloopt met onder andere Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een beperking volgens de vakbonden, want zij vinden dat er vrij moet kunnen worden onderhandeld. “De mensen hebben zich de voorbije jaren dubbel geplooid. Ze zijn een aanzienlijk deel van hun inkomen verloren door de tijdelijke werkloosheid en met de superhoge prijzen valt de hemel opnieuw op hun hoofd. En daarom moet die wet weg. Dat is de reden dat we op straat komen met heel veel mensen”, zegt Marc Leemans van het ACV op Radio 1. “We pleiten voor een loonsverhoging bovenop de index want de hoge prijzen worden nu niet voldoende gecompenseerd. De index geeft namelijk slechts een reset na verloop van tijd maar sommige mensen moeten echt lang wachten maar intussen hebben ze wel al die kosten”.

Ook de andere vakbonden pleiten al langer voor een aanpassing van de loonnormwet die in 2017 werd aangescherpt. “Onze studiedienst heeft becijferd dat er voor dit en vorig jaar eigenlijk marge was voor een stijging boven op de index van 2,7 procent in plaats van de 0,4 procent waar de wetgeving nu op landt. Dat zou een serieuze slok op de borrel schelen”, zei Miranda Ulens van de Socialistische Vakbond ABVV/FGTB onlangs nog aan De Standaard.

De Croo heeft “weinig begrip”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde op de vakbondsactie bij Radio 1. Hij gaf aan weinig begrip te hebben voor de manier waarop de vakbonden te werk gaan. “Ik heb weinig begrip voor een algemene staking en betoging die het land lamleggen en het leven van andere zeer moeilijk maakt. Meneer Leemans vindt het (de aanpassing van de loonnormwet, red.) een evidentie maar iedereen weet dat we in een zeer moeilijke situatie zitten. We worden geconfronteerd met een drievoudige crisis: de oorlog, de energieprijzen en het einde van de pandemie. De regering heeft niet stilgezeten en heeft maatregelen genomen waarvan de experten zeggen dat ze zeer effectief zijn waaronder de verlaging van de btw op elektriciteit en gas en de verlaging van de accijnzen. Het zijn maatregelen die niet voor iedereen de volledige oplossing vormen maar ze komen zeer ver tegemoet als je ze samen legt met de automatische indexering.”

Er wordt verwacht dat ook leden van partijen die in de regering zitten mee gaan betogen, ook dat vindt De Croo een jammere zaak: “Ik verwacht dat men de maatregelen die de regering neemt, verdedigt. En als er pijnpunten zijn, men die ook voorstelt. Dat is net het voordeel van in de regering zitten. Maar wie ben ik om wie daar rondloopt te verbieden om daar te zijn? Ze betogen voor een bepaalde bezorgdheid die ik ook deel maar er zijn andere manieren om dat te doen dan door Brussel lam te leggen”.

“Wanneer je geconfronteerd wordt met iets absoluut ongezien, dan verwacht ik ook dat sociale partners, in plaats van te schreeuwen tegen elkaar of elkaar met de vinger te wijzen, rond de tafel gaan zitten”, klinkt het nog.