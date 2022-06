Dit was het schietincident waardoor autistische jongeman al drie weken in gevangenis zit

Hoboken

De 25-jarige Sohaib Ahalit zit na een ‘schietincident’ in Hoboken al drie weken lang opgesloten in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat. Aanleiding was een ‘schietincident’ op 28 mei 2022 waarbij twee politievrouwen hem onder vuur hielden omdat hij wild tekeerging met een hamer.