Minister Verlinden wil langere politie-opleiding

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil sleutelen aan de politie-opleiding. “Vandaag gaan aspiranten tien maanden naar een van de tien ­politiescholen in ons land. Maar ik denk niet dat je op tien maanden tijd ­mensen kan klaarstomen voor de gigantische ­uitdagingen van vandaag”, zegt ze maandag in Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

De hervorming van het politie-onderwijs is een werf die de minister nog deze legislatuur wil aanvatten. In de kranten maakt ze de vergelijking met Finland, waar je drie jaar naar de politie-academie gaat en een bachelor haalt. “Voor ­sommigen hier is het diploma een reden om niet bij de politie te gaan, omdat je geen diploma krijgt dat elders op de markt wordt erkend. Ik wil dat dus herbekijken”, zegt ze. Verlinden wil zich niet vastpinnen op die drie jaar, “maar het moet alleszins langer.”

De minister heeft nog verdere plannen voor een hervorming bij de politie, bijvoorbeeld bij de federale gerechtelijke politie. Die is vandaag op veertien verschillende plaatsen gehuisvest. “Is het in deze ­tijden, waar de recherche moet inzetten op grote, complexe en inter­nationale onderzoeken, niet beter dat die diensten meer samenkomen? Ik pin me nog niet vast op het aantal. Maar we moeten nadenken over meer ­centralisering. Zo kunnen diensten zich ook meer specialiseren”, vindt de CD&V-politica.

Soepelheid

Ook de soepelheid kan beter. Ze maakt de vergelijking met de politiezones aan de kust, die tijdens de zomer versterking krijgen van andere zones. “Dat ­systeem moeten we ­doortrekken op alle niveaus, maar de ­struc­turen van vandaag bieden daar niet altijd een ­antwoord op.”

Ze stelt zich ook de vraag of de diensten op het niveau van de arrondissementen hun toegevoegde waarde hebben in de toekomst. “We moeten mensen en middelen op de best mogelijke manier inzetten. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken naar een ­vergroting van de lokale politiezones”, luidt het. “Ik zeg niet dat alle zones onmiddellijk moeten fusioneren. Maar er kan wel intensievere samenwerking ­komen.”