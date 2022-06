Oekraïense parlement keurt wetten goed voor ‘derussificatie’: Russische muziek en boeken verboden

Eén wet verbiedt het drukken van boeken door Russische burgers, tenzij zij afstand doen van hun Russische paspoort en het Oekraïense staatsburgerschap aannemen. Het verbod zal alleen gelden voor diegenen die de Russische nationaliteit hadden na de ineenstorting van het Sovjet-bewind in 1991.

De wet verbiedt ook de commerciële invoer van boeken die zijn gedrukt in Rusland, Wit-Rusland en bezet Oekraïens gebied. Er is ook een speciale toestemming vereist voor de invoer van boeken in het Russisch uit andere landen. Een andere wet verbiedt het afspelen van muziek door Russische burgers van na 1991 in de media en in het openbaar vervoer, en verhoogt de quota voor Oekraïens spreken en muziek in tv- en radio-uitzendingen.

De wetten moeten door president Volodimir Zelenski worden ondertekend om van kracht te worden, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij zich tegen een van beide verzet. Beide wetten kregen zondag brede steun van de voltallige Kamer, ook van wetgevers die door de meeste Oekraïense media en het maatschappelijk middenveld van oudsher als pro-Kremlin worden beschouwd.

Erfenis afschudden

De Oekraïense minister van Cultuur, Oleksandr Tkachenko, zei dat hij “blij” was met de nieuwe beperkingen. “De wetten zijn bedoeld om Oekraïense auteurs te helpen kwaliteitsinhoud te delen met een zo breed mogelijk publiek, dat na de Russische invasie geen enkel Russisch creatief product op fysiek niveau aanvaardt,” citeerde de website van het Oekraïense kabinet hem.

De nieuwe regels zijn het jongste hoofdstuk in de lange weg die Oekraïne heeft afgelegd om de erfenis van honderden jaren overheersing door Moskou van zich af te schudden. Oekraïne zegt dat dit proces, dat vroeger “decommunisering” werd genoemd maar nu vaker “derussificatie”, noodzakelijk is om eeuwen van beleid dat erop gericht was de Oekraïense identiteit te verpletteren, ongedaan te maken.

Moskou is het daar niet mee eens en zegt dat het beleid van Kiev om de Oekraïense taal in het dagelijks leven te verankeren het grote aantal Russischtaligen in Oekraïne onderdrukt.