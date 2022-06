Union speelt komend seizoen in zelfontworpen wedstrijdshirts: “Hommage aan onze geschiedenis”

In het komende seizoen wil Union het 125-jarige bestaan van de club vieren. En “Union Soixante” is daar slechts een begin van. Later dit seizoen willen de Brusselaars nog meer doen voor hun verjaardag. Maar al zeker is dat Union zal trainen en spelen in hun eigen kledingmerk.

Union is net de eerste ploeg die zo’n initiatief lanceert. Beerschot speelde het voorbije seizoen ook al in zelfontworpen kledij. Al stapten ze op het Kiel wel al af van dit idee. Daar gaan ze nu in zee met Errea.

Vandaag start Union met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste dagen zullen gebruikt worden voor fysieke en medische testen. Op donderdag zal kersvers trainer Karel Geraerts zijn eerste veldtraining geven.