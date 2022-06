Hamont-Achel

In het centrum van Achel is zondag rond middernacht een zwaar ongeval gebeurd. De 41-jarige Steven Schuurmans viel ongelukkig met zijn fiets toen hij van het dorpsfeest terug naar huis reed. Voor de directeur van basisschool De Achellier kwam alle hulp te laat. “Dit is een zware slag voor de hele Achelse gemeenschap”, reageert burgemeester Rijcken.