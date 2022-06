Chris Van Puyvelde stapt “om privéredenen” op als technisch directeur van de Chinese voetbalbond

“We zijn Chris echt dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het Chinese voetbal gedurende de voorbije 3,5 jaar”, klinkt het in een mededeling van de voetbalbond. “We wensen ‘de vriend van het Chinese voetbal’ het allerbeste toe in zijn verdere (werk) leven.”

Van Puyvelde begon in 2018 aan zijn Chinees avontuur. Hij ruilde zijn job als technisch directeur bij de Belgische voetbalbond (KBVB) in voor dezelfde functie in China. In het verleden was hij nog coach van Lokeren en Eendracht Aalst en FC Brussels. Bij onder meer AA Gent en Club Brugge was hij nog assistent-coach.