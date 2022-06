Antwerp begint vandaag aan voorbereiding: nog even wachten op Radja Nainggolan en internationals

De voorbereiding op de tweede Conference Leaguevoorronde (heenmatch op 21 juli), gevolgd door de competitiestart enkele dagen later, kan vandaag echt beginnen voor de Great Old. Mark van Bommel verwacht zijn troepen om 14.30u een eerste keer op het oefenveld. De training is open voor het publiek en vindt plaats op het oefenveld links van het Bosuilstadion.